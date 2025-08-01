Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Atina'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Eylem Engin, kadınlar 73 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Çeyrek finalde dünya şampiyonu Çinli Wenjin Qiu’ya mağlup olan Eylem, repesaj turunda Litvanyalı Greta Tverskyte’yi yenerek bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı kazandı. Kritik karşılaşmada Meksikalı rakibi Deborah Naomi Garcia Pacheco’yu mağlup eden milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamlayarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.
Muhabir: Zehra Önen