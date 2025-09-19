Şanssız goller yediklerini ve bireysel hatalar yaptıklarını söyleyen Okan Buruk, "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık. Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top yüzde 60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı" ifadelerini kullandı.

'İLK 24 ARASINA GİREBİLİRİZ, BUNA İNANIYORUM'

Lig aşamasında ilk 24 takım arasında yer alabileceklerini dile getiren Buruk, "Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim. Daha ilk maç oynandı, 7 maç var. İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik. İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1'lik mağlubiyete götürdü oyun bizi, Üzgünüm" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İlk yarı sonunda 2 dakikada, 2 gol yedik! Bu bizim oyunumuzu düşürdü! Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok! Farklı oyuncularla çıkıp, farklı sonuçlar alabilirsiniz. Her oyuncuyu oynatıyorum. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre oyuncu tercihleri olacak. İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı. Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. İlk takıma da bundan sonra başarılar dilerim."