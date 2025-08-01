2025/4408 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4408 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.975.000,00
|1
|Taşıt
|06AZN232 Plakalı , 2024 Model , AUDI Marka , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , Kaporta Tespitleri:Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aracın genel durumunun iyi olduğu,arka tampon sol tarafta bir çatlak olduğu, araç genel kaportasında ufak çizik ve ezikler olduğu görülmüştür. AUDİ MARKA Q3 35 TFSI ADVANCED TİPLİ, 2024 model aracın teknik özelliklerini barındırmaktadır. Aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:50
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02270715