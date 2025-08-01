2025/4408 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4408 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.975.000,00 1 Taşıt 06AZN232 Plakalı , 2024 Model , AUDI Marka , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , Kaporta Tespitleri:Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aracın genel durumunun iyi olduğu,arka tampon sol tarafta bir çatlak olduğu, araç genel kaportasında ufak çizik ve ezikler olduğu görülmüştür. AUDİ MARKA Q3 35 TFSI ADVANCED TİPLİ, 2024 model aracın teknik özelliklerini barındırmaktadır. Aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:50

(İİK m.114/4)