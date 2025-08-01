Kocaeli'nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 2 muşta, 9 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 29 kurusıkı tabanca fişeği, 3 av tüfeği kartuşu ile birlikte 1600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.