Sivas’ta Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2’nci Etap Konut Projesi’nin temel atma töreninde konuşan Destici, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

"Maalesef 23 Ekim'den beri Gazze'yi yerle bir etmiş, on binlerce çocuğu, masum kadını ve sivil insanı öldürmüştür, katliam ve soykırım yapmıştır. Bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah gün gelecek, belasını bulacaktır" diyen Destici, İsrail’i “terörist” olarak niteledi.

"Türkiye'nin Nükleer Tesisleri Hızla Tamamlanıyor"

İran'ın nükleer programı gerekçesiyle hedef alınmasının, diğer ülkeler için de tehdit oluşturduğunu ifade eden Destici, "Bugün İran'a yapılanlar, İran'dan sonra Türkiye'ye de yapılacaktır. Bizim de nükleer tesislerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Savunma sanayisinde dosta güven, düşmana korku salan çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Destici, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Saldırma sebebi olarak İran nükleer silah yapma programına devam ediyormuş ve bundan vazgeçmesi gerekiyormuş. Bunu vazgeçirmek için bu saldırıları yapıyormuş. Bunu sadece İran yapmıyor. İsrail'in kendisinde de var. Size helal olan İslam ülkelerine niye yasak oluyor. Bu başka bir ülkeye saldırı sebebi olabilir mi? O zaman tüm ülkeler nükleer programlardan vazgeçip ellerindeki nükleer silahları imha etsinler. Siz ondan sonra başka bir ülkeye laf söyleyin."

Konuşmasında Türkiye'nin barış yanlısı duruşunu da vurgulayan BBP Genel Başkanı, "Bizim bunu istememizle tüm dünyada gerçekleşmiyor. Dünyanın düzenini, barışını, kardeşliğini bozan yapılar ve kesimler var. Bunların başında da Siyonist ve terörist İsrail gelmektedir" ifadelerini kullandı.