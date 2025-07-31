CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın ve Melih Geçek’i ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti. Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci de bunun bir parçasıdır. İstanbul’un 3 kez üst üste seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı 4 kez yendi, 5’incisinde de yeneceği belli. O yüzden hedef haline getirildi” dedi.

“Siyasetçilerin fikirleri nedeniyle hapiste olması kabul edilemez”

Figen Yüksekdağ ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Özel, “Siyasetçilerin düşüncelerinden dolayı tutuklanmaları demokrasiye zarar verir. Siyasetin farklı taraflarında olabiliriz ama hukuka hep birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuştu. Özel, “Selahattin Demirtaş, ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Figen Yüksekdağ ve Demirtaş’ın da özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Fatih Keleş’e yapılanlar iftiradır”

Tutuklu isimlerle tek tek görüştüğünü belirten Özel, özellikle Fatih Keleş hakkında, “Evladı üzerinden tehdit edilen, iftiralarla hedef alınan biri. Yolda başına bir şey gelse hesabını kim verecek? Bu iftira süreci, Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimler üzerinden yürütülüyor. Ama hepsi dimdik ayakta duruyor” şeklinde konuştu.

Abdullah Güler’e tepki: “Hadsizlik yapıyor”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’de kurulacak komisyon hakkında yaptığı açıklamalara da yanıt veren Özel, “Komisyonun nasıl çalışacağına üyeler karar verir. Abdullah Güler, Meclis Başkanı gibi davranamaz. Hadsizlik yapıyor” dedi.

AYM kararı ve Tayfun Kahraman açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu İBB Şehir Plancısı Tayfun Kahraman hakkında verdiği kararı değerlendiren Özel, “Bu karar yerindedir. Yerel mahkeme, AYM kararına uygun şekilde harekete geçmelidir. Bu hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Demokratik siyaset tehdit altında”

Özel, açıklamasının sonunda “Bugün yargı eliyle sivil siyaset dizayn ediliyor. Bu durum AKP ve MHP içindeki siyasetçileri de tehdit eder hale geldi. Biz intikam değil, adalet ve demokrasi fikrinin insanlarıyız. İlk seçimde bu hukuksuzluklar onların önüne çıkacak” diyerek mesaj verdi.