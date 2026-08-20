Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle başladı.

Açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Tören öncesinde alana gelen Bakan Güler, Selçuk Bayraktar ve beraberindeki heyetle birlikte TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen yerli ve milli teknolojileri inceledi.

TCG Yavuz müze gemi oldu

Yaşar Güler ve Osman Aşkın Bak ile beraberlerindeki heyet, emekliye ayrılmasının ardından "müze gemi" statüsüne alınan TCG Yavuz'un açılışını da gerçekleştirdi.

Güler, Türkiye'nin sahip olduğu denizcilik mirasını daha da geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Hedefimiz imkan ve kabiliyetleri daha üst seviyelere çıkarmak"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, Deniz Kuvvetleri'nin de bu dönüşümün önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, yerli ve milli denizaltıları ile insansız sistemleri sayesinde Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasında etkin bir güç olduğunu belirten Güler, teknolojik gelişmelere hızlı şekilde uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.

TEKNOFEST'e 1 milyon 600 bin başvuru

Güler, TEKNOFEST'in gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 600 bin yarışmacının başvurduğunu belirten Güler, gençlerin geliştirdiği projelere Milli Savunma Bakanlığı olarak destek verdiklerini ifade etti.

Bakan Güler, gençlerin araştıran, tasarlayan, üreten ve özgün projelere öncülük eden bireyler olarak yetişmesinin güçlü ve bağımsız Türkiye hedefinin önemli teminatlarından biri olduğunu söyledi.

MİLDE denizaltısı Gölcük'te üretilecek

TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise Gölcük Tersanesi'nde önemli projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Akyol, uzun bir aradan sonra Gölcük Tersanesi'nde yeniden gemi inşasına başlanacağını belirtirken, tamamen milli imkanlarla geliştirilen MİLDE denizaltısının da burada üretileceğini söyledi.

Akyol ayrıca ASELSAN'ın tersanedeki faaliyetleri desteklemek amacıyla mevcut tesise ilave yeni bir tesisin inşasına başladığını duyurdu.