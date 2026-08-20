Fenerbahçe, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra sahaya geçerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu.
Lyon maçında oynayan futbolculara özel program
Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Bu oyuncular, idmanın ikinci bölümünde ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Konyaspor maçı öncesi son antrenman cuma günü
Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor karşısında sahaya çıkacak.