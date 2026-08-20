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Bu oyuncular, idmanın ikinci bölümünde ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra sahaya geçerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

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