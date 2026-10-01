İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın savcılık ifadeleri tamamlandı.

Şüphelilerden Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim Halil Rat, Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel tutuklama talebiyle, Fatmagül Lafçı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya ulaştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

MASAK'tan şirket yöneticilerinin mali verileri istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK'a 17 Eylül'de gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Çok sayıda şirket yöneticisi tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Önceki operasyonlarda da çok sayıda tutuklama yapılmıştı

Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

Bu kapsamda Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ayrıca Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmanın farklı aşamalarında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6'sı tutuklanmıştı. Son operasyonda ise 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesiyle birlikte sermaye piyasası soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 56 oldu.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.