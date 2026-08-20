Yaklaşık bir ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde insansız hava aracı saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki GREAT OCEAN isimli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Saldırı sırasında gemide yangın çıkarken, gemi personelinin gemiyi terk ettiği öğrenildi. Yangın ise acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu
GREAT OCEAN'ın İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla saat 14.40'ta gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.
289 metre uzunluğundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.
Geminin geçişinin tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği yeniden açıldı.
Kerç Boğazı girişinde İHA saldırısına uğramıştı
Liberya bayraklı GREAT OCEAN, yaklaşık bir ay önce Rusya'nın Kerç Boğazı girişinde İHA saldırısının hedefi olmuştu. Saldırı sonrası gemide yangın çıkmış, personel güvenlik gerekçesiyle gemiyi terk etmişti.
Yaşanan olayın ardından geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik önlemleri artırıldı.