Fide Öğretmenleri İşsiz ve Maaşsız Kaldı: “Çözüm Nerede?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Liberya bayraklı GREAT OCEAN, yaklaşık bir ay önce Rusya'nın Kerç Boğazı girişinde İHA saldırısının hedefi olmuştu. Saldırı sonrası gemide yangın çıkmış, personel güvenlik gerekçesiyle gemiyi terk etmişti.

Aldatıcı reklamlara 218 milyon TL ceza!

GREAT OCEAN'ın İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla saat 14.40'ta gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

Saldırı sırasında gemide yangın çıkarken, gemi personelinin gemiyi terk ettiği öğrenildi. Yangın ise acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık bir ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde insansız hava aracı saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki GREAT OCEAN isimli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.