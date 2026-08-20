Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu hakkında PFDK kararını açıkladı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Uslu, karşılaşmada Fenerbahçe lehine verilmesi gerektiğini savunduğu iki penaltı pozisyonuna dikkat çekmişti.

Uslu özellikle Talisca'nın ceza sahasında elle oynadığı pozisyonun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini belirtmişti.

"Aklınıza ne gelirse yaparız" sözleri gündem olmuştu

Mahmut Uslu'nun açıklamalarında kullandığı "tedbir" ifadeleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Uslu, "Bu tür şeyler artık olmasın, her türlü tedbir alırız" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerle neyi kastettiğinin sorulması üzerine ise, "Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa yani ligle ilgili, Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım" şeklinde konuşmuştu.

PFDK kararını verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, söz konusu açıklamalar nedeniyle Mahmut Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, ayrıca 2 milyon 500 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

PFDK'nin kararı, Fenerbahçe'nin hakem kararlarına yönelik tepkileri ve maç sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.