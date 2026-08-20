Kaza, saat 11.30 sıralarında Çorum’un Ata Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açılış programına gitmek üzere yola çıkan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu Togg marka cip, aynı yönde ilerleyen ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Kazanın ardından 4 araçta maddi hasar oluştu.

Başkan Aşgın ve Beraberindekiler Yaralanmadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Kazada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile beraberindekilerin yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kamerada

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde belediye araçlarının çarpışması ve ardından yaşanan zincirleme kazanın anları yer aldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.