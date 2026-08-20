Kırmızı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Tiago Gouveia Kimdir?

Futbol altyapı eğitimine Tires ve Sporting'de başlayan Tiago Gouveia, profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formaları giydi.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla mücadele eden Portekizli kanat oyuncusu, 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev yaptı.

Gouveia, bu sezon ise Benfica ile UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında forma giydi ve karşılaşmada 24 dakika süre aldı.

Gençlerbirliği'nde Yeni Sezon Hazırlıkları

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği, Tiago Gouveia transferiyle kanat rotasyonuna önemli bir takviye yaptı. Portekizli futbolcunun sezon boyunca göstereceği performans, transferdeki satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı açısından da belirleyici olacak.

Gençlerbirliği'nin Tiago Gouveia transferi, yeni sezon öncesinde başkent ekibinin kadro yapılanmasında dikkat çeken hamlelerden biri oldu.