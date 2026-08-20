Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Yeşil Vadi Evleri Eski Mardin Yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, restorana eğlenmek için gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı kavga yaşandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği Ahmed Çiçek ve Şeyhmus Bayram ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiçek ve Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan 6 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Ahmed Çiçek ve Şeyhmus Bayram’ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OLAY YERİNDE SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında M.Ö. (65), R.Ö. (35), H.Ç. (40), Ö.B. (37) ve K.Ç. (14) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin, kavgaya karıştığı değerlendirilen ve olayın ardından kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.