TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Teşkilat, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin 7. sezon çekimlerinin 25 Ağustos’ta başlaması planlanırken, yeni sezonda Tolga Sarıtaş’a eşlik edecek kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

Teşkilat Yazı Grubu’nun senaryosunu kaleme aldığı ve Double Click imzasını taşıyan dizinin yeni sezonunda başarılı oyuncu Bensu Soral rol alacak.

BEN​SU SORAL TEŞKİLAT KADROSUNDA

Son olarak Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı Organize İşler Sazan Sarmalı yapımında rol alan Bensu Soral, Teşkilat dizisiyle anlaşmaya vardı.

Soral’ın dizide Azra karakterini canlandıracağı öğrenildi. Oyuncunun, dizinin yeni sezonunda Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay karakterinin başrol partneri olması bekleniyor.

TEŞKİLAT’TA ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Teşkilat’ın 7. sezonunda hikâyede zaman atlaması yaşanacağı belirtiliyor. Yeni dönemde Altay karakterinin hayatında önemli değişiklikler yaşanırken, karakterin izleyici karşısına evli olarak çıkacağı iddiaları da gündeme geldi.