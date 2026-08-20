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Uraloğlu, “Türkiye’nin demir yolu sanayisindeki kabiliyetlerini büyütmeye, yerli ve milli üretim gücümüzü dünyaya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu sanayisindeki üretim ve teknoloji kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, yerli ve milli üretim gücünün uluslararası pazarlara taşınacağını vurguladı.

Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla E5000’in Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önü açılmış oldu.

Lokomotifin üretim tesisindeki testlerin yanı sıra saha performansına yönelik zorlu testlerden de geçirildiğini belirten Uraloğlu, TSI belgesinin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Uraloğlu, “TÜRASAŞ’ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000’in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık” ifadelerini kullandı.

E5000’in Avrupa Birliği standartlarında üretildiğinin belgelendiğini ifade eden Uraloğlu, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla yerli lokomotifin uluslararası pazarlara açılmasının önündeki önemli bir aşamanın geride bırakıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, gelişmeyi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıkladı. TÜRASAŞ tarafından geliştirilen E5000’in üretim tesisinde ve saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerden başarıyla geçtiğini belirten Uraloğlu, lokomotifin TSI belgesinin TÜRASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Türkiye’nin yerli ve milli lokomotifi E5000’in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu.

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