Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi ve kültürel mirasını genç kuşaklara tanıtmak amacıyla Ankara Miras Gordion Gençlik Kampı düzenledi. “Tarihi Keşfet, Mirası Yaşa!” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 18-35 yaş aralığındaki yaklaşık 70 genç, bir gece konaklamalı programla Gordion Antik Kenti'ni yakından tanıma fırsatı buldu.

TARİH, KÜLTÜR VE KAMP DENEYİMİ BİR ARADA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Gordion Tarihi Kent Alanı'nda gerçekleştirilen kampın ilk gününde gençler, Polatlı Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, Gordion Müzesi ve Gordion MM Tümülüsü'nü ziyaret etti.

Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan gençler, akşam saatlerinde Gordion Kazı Başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose ile bir araya geldi. Söyleşide Gordion'un tarihi, arkeolojik çalışmaları ve bölgenin kültürel mirası hakkında bilgiler paylaşıldı.

GENÇLER GORDİON'DA ÇADIR KURDU

Kamp programı kapsamında geceyi Gordion Tarihi Kent Alanı'nda kurulan çadırlarda geçiren gençler, hem doğayla iç içe kamp deneyimi yaşadı hem de tarihi atmosferi yakından hissetme fırsatı buldu.

Programın ikinci gününde ise gençler, Prof. Dr. Charles Brian Rose eşliğinde arkeolojik alan gezisine katıldı. Gordion kazı alanını yerinde inceleyen katılımcılar, antik kentin geçmişi ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ABB'DEN GENÇLERE TARİHİ MİRAS YOLCULUĞU

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gordion Gençlik Kampı ile gençlerin Başkent'in önemli tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıması amaçlandı. İki gün süren programda katılımcılar, Gordion'un binlerce yıllık geçmişini uzmanlar eşliğinde keşfederken, tarihi miras bilincinin güçlendirilmesine yönelik etkinliklere de katıldı.