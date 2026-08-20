İzmir’in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kaçmaya çalışan 21 yaşındaki şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

MAKAM ARACINA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, Çiğli Belediyesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıntı motosikletle belediye otoparkına gelen K.S. (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ait park halindeki makam aracına silahla ateş etti.

Silah seslerinin ardından bölgede hareketlilik yaşanırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Kaçmaya çalışan K.S., belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Şüpheli, daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırının neden gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE GELDİ

Şüphelinin belediye otoparkına çalıntı motosikletle geldiği belirlenirken, olayda kullanılan silahla ilgili inceleme de başlatıldı. Saldırının hedefi olan makam aracında meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışma yapılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.