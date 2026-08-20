Türkiye’de erkek nüfusu kadın nüfusunu 21 bin 348 kişi geçti. Erkeklerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 50,01, kadınların oranı ise yüzde 49,99 oldu.

Erkek nüfusu yüzde 50,01

Verilere göre Türkiye’de erkeklerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 50,01 oldu. Kadınların nüfus içindeki oranı ise yüzde 49,99 olarak gerçekleşti.

Buna göre Türkiye’de erkeklerin sayısı kadınlardan 21 bin 348 kişi daha fazla oldu.

Türkiye’nin nüfus dağılımı

* Erkek: 43.170.975 kişi – yüzde 50,01

* Kadın: 43.149.627 kişi – yüzde 49,99

* Erkeklerin kadınlardan farkı: 21.348 kişi

Nüfus dağılımında dikkat çeken fark

Kadın ve erkek nüfusu arasındaki farkın oldukça sınırlı olması, Türkiye’nin toplam nüfusunda cinsiyet dağılımının birbirine yakın olduğunu ortaya koydu. Erkek nüfusu yüzde 50,01 ile kadın nüfusunun yüzde 49,99’luk oranının çok az üzerinde yer aldı.