Konak ilçesine bağlı Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde bir süre önce doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolların aradan geçen zamana rağmen onarılmadığını belirten mahalle sakinleri, bozuk yollar nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Evlerinin ve araçlarının sürekli toz içinde kaldığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklerken, tozun etkisini azaltmak amacıyla eski halıları sokaklara sermeye başladı.

'KENDİ KENDİMİZE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Mahalle esnafından Hüseyin Birdal, doğal gaz çalışmasının yapılmasından memnun olduklarını ancak yolların onarılmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Birdal, “Belediye iyi niyetle mahallemize doğal gaz getirmeye çalışıyor ama mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli girişimleri yaptık fakat mağduriyetimizi minimum seviyeye indiremediler. Arabalarımıza her 2 ayda bir alt takım yaptırıyoruz. Toz, toprak içindeyiz. Belediyeden sulama hizmeti istedik fakat sesimize kulak vermediler. Herkes eski halılarını sokaklara serdi. Böylelikle daha az toz kalkmasını hedefliyoruz. Kendi kendimize çözüm üretmeye çalışıyoruz ama çözüm istiyoruz” dedi.

'ÇOK TOZ VAR'

Mahalle esnafından Talat Yeşilyurt da doğal gaz hattının döşenmesinin ardından yolların uzun süredir düzeltilmediğini öne sürerek, oluşan yoğun tozun çevre sakinlerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Yeşilyurt, “Doğal gazın gelmesi için isteklerimiz olmuştu. Doğal gaz borusu sokağımızdan geçti ama aşırı bir toz var. Biz de çözüm olarak halıları serdik. Arabalar geçtikçe daha az toz kalkıyor. Bu toz herkesi rahatsız ediyor. Zamanında belediyeden sulama aracı talep etmiştik ancak hâlâ gelmedi. Biz çevre sakinleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeden de destek bekliyoruz” diye konuştu.

'EVLER VE ARAÇLAR TOZ İÇİNDE'

Mahalle sakinlerinden Tuncay Görüş ise doğal gaz borularının döşenmesinin ardından yollarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını savundu.

Görüş, “Doğal gaz borusu çektiler ama sonrasında kimse ilgilenmedi. Biz de mahalleli olarak halı serdik. Evler ve araçlar toz içerisinde. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde. Kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz. Mağduruz ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BOZUK YOLLAR ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ

Yollardaki çukur ve bozukluklar nedeniyle aracının zarar gördüğünü dile getiren Alican Karakuş da yolların bir an önce onarılmasını istedi.

Karakuş, “Bir senedir bu rezilliği çekiyoruz. Aracımın alt takımını 25 bin liraya yaptıramıyorum. Çukurlar yüzünden aracımın yan demiri düştü. Acil bir şekilde yolların yapılmasını istiyoruz” dedi.

Konak'ta bozuk yollar nedeniyle yaşanan toz ve çukur sorununa dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililerden yolların onarılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılmasını bekliyor.