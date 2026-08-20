Avrupa’da yaşadıkları ülkelerden 15 Haziran itibarıyla Türkiye’ye gelmeye başlayan gurbetçilerin tatillerini tamamlamasıyla dönüş yolculuğunda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Gurbetçiler, dönüş güzergahında Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Gurbetçilerin en sık kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük sahası dolarken, metrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

“11 AYIN VATAN HASRETİNİ GİDERDİK”

Memleketi Aksaray’da tatilini geçirdikten sonra Almanya’nın Berlin kentine dönüş yapan Uğur Duvar, Türkiye’de ailesi ve sevdikleriyle hasret giderdiklerini söyledi.

Duvar, 11 ay boyunca vatan özlemi çektiklerini belirterek, tatilin ardından yeniden Avrupa’ya dönmenin burukluğunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye’de annesini ve kardeşlerini geride bıraktığını söyleyen Duvar, gelecek yıl yeniden memleketine gelmeyi umut ettiğini dile getirdi.

“KAPIKULE’DEN SEVİNÇLE GİRİYOR, HÜZÜNLE DÖNÜYORUZ”

Belçika’ya dönüş yapan İhsan Şahbaz ise gurbetçilerin yaşadığı duygunun ancak bu durumu yaşayanlar tarafından anlaşılabileceğini söyledi.

Şahbaz, Türkiye’ye gelirken büyük bir sevinç yaşadıklarını, dönüş yolunda ise sevdiklerini geride bırakmanın hüznünü taşıdıklarını belirterek, memleketinde geçirdiği tatilden memnun kaldığını ifade etti.

GURBETÇİLER DÖNÜŞ YOLUNDA HÜZÜNLÜ

Ailesiyle birlikte İsviçre’ye dönen Murat Ayaz da tatillerini ve eş-dost ziyaretlerini tamamladıklarını belirterek, Türkiye’den ayrılmanın kendileri için duygusal olduğunu söyledi.

Giresun’un Eynesil ilçesinden Hollanda’ya dönüş yapan Hasan Gürsoy da memleketinde güzel bir tatil geçirdiğini ancak Türk bayrağının altından ayrılmanın kendisini hüzünlendirdiğini ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun, yaz tatilini tamamlayan gurbetçilerin Avrupa’ya dönüşlerinin sürmesiyle devam etmesi bekleniyor.