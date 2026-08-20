Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in balistik füzelerle hedef alındığını bildirdi. Saldırıların ardından kentte büyük hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Kliçko, saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 18'inin hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

EN FAZLA CAN KAYBI SOLOMYANSKYI İLÇESİNDE

Füze saldırılarının Kiev'in Solomyanskyi, Svyatoshynskyi ve Darnytskyi ilçelerinde yoğunlaştığını belirten Kliçko, en fazla can kaybının 8 kişi ile Solomyanskyi ilçesinde yaşandığını aktardı.

Saldırıların ardından bölgelerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

KONUT, HASTANE VE OKUL ZARAR GÖRDÜ

Kliçko, Solomyanskyi ilçesinde bulunan 9 katlı bir konutun üst katlarında yıkım ve yangın meydana geldiğini bildirdi. Saldırılarda bir çocuk hastanesi ile bir okulun da zarar gördüğü belirtildi.

Çocuk hastanesinin camlarının kırıldığı, hastane bahçesinde bulunan bazı araçların ise alev aldığı ifade edildi. Svyatoshynskyi ve Darnytskyi ilçelerinde de depo ve konut dışı bazı binaların hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırılar nedeniyle Solomyanskyi ve Svyatoshynskyi ilçelerinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

KİEV'DE 21 AĞUSTOS YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına 21 Ağustos'un kent genelinde yas günü ilan edildiğini duyurdu.

Kliçko, yaptığı açıklamada, “21 Ağustos günü Kiev'de yas günü ilan edilmiştir. Bu kapsamda şehirdeki tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm eğlence etkinlikleri yasaklanacaktır” ifadelerini kullandı.

Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.