Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma, ticaret, yatırım ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

İkili ilişkiler masaya yatırıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Siyaset, savunma, ticaret, yatırım ve eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Pakistan’dan Suriye’ye destek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya iyi dileklerini iletirken, Pakistan’ın Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi.

Şerif, Pakistan’ın Golan Tepeleri konusunda Suriye’nin tutumunu desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Doğrudan uçuşlar gündemde

Görüşmede iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusu da ele alındı. Şerif, doğrudan uçuşların halklar arasındaki etkileşimi artıracağını ve Pakistan’dan Suriye’deki dini mekanları ziyaret edenlerin ulaşımını kolaylaştıracağını ifade etti.

Şeybani, yeniden inşa sürecini anlattı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise ülkesindeki siyasi geçiş süreci ve yeniden inşa çalışmaları hakkında Şahbaz Şerif’e bilgi verdi.

Pakistan’a geçmiş yıllardaki istikrarlı desteği nedeniyle teşekkür eden Şeybani, iki ülke arasındaki temasların kurumsal iş birliği mekanizmaları aracılığıyla yeniden canlandırılmasını istediklerini söyledi.

Şeybani ayrıca Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı katkılarına dikkat çekti.