ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni yaptırım kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İran yönetimine anlaşma yapması için fırsat sunduğunu ancak Tahran’ın bu fırsatı değerlendirmediğini savunan Trump, İran’a karşı kapsamlı bir ekonomik operasyon başlatılacağını belirtti.

“EŞİ BENZERSİZ ÖLÇEKTE EKONOMİK SAVAŞ”

Trump, İran’a yönelik yeni yaptırımların şimdiye kadar herhangi bir ülkeye uygulanmış en ağır ekonomik operasyon olacağını iddia etti.

Trump açıklamasında, “Bugüne kadar herhangi bir ülkeye karşı yürütülen en ezici ekonomik operasyonu duyuruyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon olacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri kapasitesine ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, Tahran yönetiminin ciddi kayıplar yaşadığını savundu.

İRAN’LA İLİŞKİSİ OLAN ÜLKELERE UYARI

Trump, İran ile ticari ve finansal ilişkilerini sürdüren ülkelere de sert mesaj verdi.

İran’a finansal veya ekonomik anlamda destek sağlayan ülkelerin de yaptırımlardan etkileneceğini belirten Trump, “Finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya kamu kurumlarının İran’a herhangi bir türde can damarı sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin kendisi de çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacaktır”dedi.

Trump ayrıca İran’a yönelik petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri ve paravan şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

“İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK”

ABD Başkanı Trump, yeni yaptırımların İran’ın ekonomik kapasitesini ve dünya genelindeki faaliyetlerini hedef alacağını belirtti.

Trump, açıklamasında “Bu bir ekonomik D-Day (Çıkarma Günü) olacak” ifadesini kullanarak, ABD’nin müttefiklerinden İran’a yönelik politikada destek istedi.

Yeni tedbirlerin İran’ın ve ülkenin dünya genelindeki terör faaliyetlerini yürütme kapasitesini zayıflatacağını savunan Trump, “İran asla nükleer silaha sahip olamayacaktır” mesajını verdi.

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik ve finansal baskıyı daha da artırmaya hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.