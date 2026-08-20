Olay, dün saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi’nde görev yapan Aziz Dönmez, evinde uyuduğu sırada üvey oğlu A.Y.F. (14) tarafından tabancayla vuruldu.

Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dönmez için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dönmez hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Aziz Dönmez, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından evden kaçan A.Y.F., polis ekiplerinin çalışması sonucu bir süre sonra yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

31 TEMMUZ’DA EVLENMİŞ

Aziz Dönmez’in kısa süre önce evlendiği ortaya çıktı. Dönmez’in 31 Temmuz’da dünyaevine girdiği öğrenildi.

Yakınları ve sevenleri tarafından paylaşılan düğün görüntülerinin, Dönmez’in geride bıraktığı son görüntüler olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Aziz Dönmez’in ölümüne ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.