Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın 6 bin 926 TL seviyesinde işlem görüyor. 19 Ağustos (dün) yüzde 4’ün üzerinde yükseliş kaydeden gram altın, bugün hafif gerilese de 7 bin lira sınırındaki seyrini sürdürüyor.

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Piyasalarda gözler gram altının 7 bin TL seviyesini aşıp aşamayacağına çevrilirken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekiyor.

Güncel altın fiyatları:

  • Gram altın: 6.926 TL
  • Çeyrek altın: 11.325 TL
  • Cumhuriyet altını: 45.164 TL

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Muhabir: Melisa Sapaz