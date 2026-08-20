Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın 6 bin 926 TL seviyesinde işlem görüyor. 19 Ağustos (dün) yüzde 4’ün üzerinde yükseliş kaydeden gram altın, bugün hafif gerilese de 7 bin lira sınırındaki seyrini sürdürüyor.

Piyasalarda gözler gram altının 7 bin TL seviyesini aşıp aşamayacağına çevrilirken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekiyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 6.926 TL

6.926 TL Çeyrek altın: 11.325 TL

11.325 TL Cumhuriyet altını: 45.164 TL

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.