Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla yeni bir program başlatılacağını açıkladı. İlk etapta 550 doktora öğrencisi seçilerek 20 araştırma üniversitesinde eğitim alacak.

Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlara odaklanılacağını belirtti.

550 doktora öğrencisi seçilecek

Program kapsamında ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla belirlenecek. Öğrenciler, Türkiye’deki 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek.

Hedef 3 bin araştırmacı

Programın 5 yıllık hedefinin yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı Türkiye’nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırmak olduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin stratejik teknoloji alanlarında yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın bilim, teknoloji ve gençlerin gücüyle inşa edileceğini belirterek, geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir Türkiye hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.