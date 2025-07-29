Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2025 yılının ilk 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar ve birçok kurumun temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda, 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik eylem planları çerçevesinde kurumların yürüttüğü çalışmaların ele alınacağını ve bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin iş birliğinde yürütülen ve atık sulardan uyuşturucu başta olmak üzere yasa dışı madde kullanımını takip etme imkanı sunan Atık Sulardan Psikoaktif Maddelerin Tespit Edilmesi Projesi'nin ele alınacağını söyledi. Yılmaz ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağımlılık risk haritalaması ve bu alanda yürüttükleri faaliyetler konusunda kurulu bilgilendirecek sunumlar gerçekleştirileceğini ifade etti.

'İHTİYAÇ DUYULAN PROFESYONEL DESTEĞE 7/24 ULAŞABİLİRLER'

Cevdet Yılmaz, 2019’dan bu yana alınan 91 kurul kararının yüzde 88’inin başarıyla hayata geçirildiğini belirterek, kurumların sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin de şunları söyledi:

"Uyuşturucu arzıyla etkili mücadele için ilgili kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek, bilgi ve kapasiteleri artırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur. İçişleri Bakanlığımız, 'narkotim' ekipleriyle uyuşturucuyla mücadeleyi sokaklarda etkin bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca, UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) mobil uygulaması ve WhatsApp ihbar hattı gibi kanallarla vatandaşlarımızın da bağımlılıkla mücadelemize ihbarlarıyla destek vermesi kolaylaştırılmıştır. Uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 137 binden fazla metruk binanın yüzde 88’inin yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alınması sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığımız, uyuşturucu ve kaçak tütünün ülkemize girişini engellemek amacıyla tüm gümrüklerimizi; teknik donanım, personel, dedektör köpekler ve yapay zeka destekli sistemlerle güçlendirmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından arındırma, merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerimiz için arsa tahsisi sağlanmaktadır. Adalet Bakanlığımız, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mevzuatı, denetimli serbestlik sistemini ve cezaevlerindeki rehabilitasyon programlarını bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektedir. Bu stratejinin en somut örneği ise Adana’da ceza infaz kurumunda faaliyete geçen ve ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen yeni rehabilitasyon merkezi modelidir. Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde, ülke genelinde sigara bırakma polikliniği sayısı 672’ye yükselirken, başlatılan 'Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir' kampanyasıyla da poliklinik başvurularında yüzde 85’lik rekor bir artış sağlanmıştır. Vatandaşlarımız, ister tütün için ALO 171’i, isterlerse uyuşturucuyla mücadele için ALO 191’i arayarak, her türlü bağımlılıktan kurtulmak amacıyla ihtiyaç duydukları profesyonel desteğe 7 gün 24 saat ücretsiz ulaşabilirler."

'YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇİRİLDİ'

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' ile okullarda geniş kapsamlı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini, risk altındaki çocuklar için de 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı' ile erken ve etkin adımlar atıldığını kaydetti. Yılmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, planladığı saha araştırmalarının yanı sıra kurs, spor ve farkındalık faaliyetleriyle de gençleri bağımlılıktan korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem tütün mamullerinin test ve analizini yapmakta hem de tütün ve alkollü içkilerin satışına ilişkin yasal mevzuata uyulup uyulmadığını denetlemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bir yandan yurt geneli önleyici bilgilendirme faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da tedavi sürecini tamamlayan bireylerin sosyal uyum programlarıyla hayata yeniden tutunmalarını desteklemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, bağımlılık tedavisine erişimi kolaylaştıran, kapsayıcı mevzuat düzenlemeleri yaparak tedavinin her vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bağımlılık yapıcı madde kullanımını önlemeye yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra bağımlılık tedavisi görmüş kişilere yönelik manevi destek programları yürütmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yürüttüğü farkındalık çalışmaları, rehabilitasyon hizmetlerine verdiği destek, yaptığı saha araştırmaları ve yaygın gönüllü ağı ile bağımlılıkla mücadeleye çok yönlü bir sivil toplum katkısı sunmaktadır. RTÜK, bağımlılıkla mücadele konusunda kamu spotlarının yayınlanması gibi farkındalık artırıcı iletişim çalışmalarının yanı sıra alkol, tütün, uyuşturucu ve kumarı özendiren yayınlara karşı da kararlılıkla idari yaptırım uygulamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK, güvenli internet paketi uygulamasının yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelede önemli çalışmaları hayata geçirdi" dedi.

'İHTİYAÇLARA DUYARLI POLİTİKALAR TASARLIYORUZ'

Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelenin öncelikli alanlardan olduğunu kaydeden Yılmaz, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu olmak üzere, tüm kurumlarımızın katkısıyla bir çalışma yürütüyoruz. Sanal kumarın finansal boyutunu ve iletişim boyutu dikkate alarak, kapsamlı bir programı, eylem planını hazırlama aşamasındayız. Kurumlarımızın oluşturduğu güç birliğiyle bağımlılıkla mücadele alanında hem bugünün gençlerini koruyor hem de gelecek nesilleri pro-aktif bir yaklaşımla koruyan yenilikçi politikalar üretiyor ve daha kolay erişilebilir tedavi imkanlarıyla güvence altına alıyoruz. İllere özgü risk faktörlerini dikkate alarak, risk analizleri yapıyor ve bu analizlerden elde edilen bilgiler ışığında hedef kitleye ve ihtiyaçlara duyarlı politikalar tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZİN MERKEZİNE AİLEYİ KOYUYORUZ'

Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin kamu kurumlarından sivil topluma, üniversitelerden medyaya kadar tüm paydaşların eş güdüm içinde hareket etmesini gerektiren çok boyutlu bir alan olduğunu belirterek, "Hükümet olarak hem önleyici hem de iyileştirici adımları kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. İnsanımız bu bağımlılıklara müptela olmadan önce bunları tespit edip engellemek; en temel yaklaşımımız, en önemli başarı faktörüdür diye değerlendiriyoruz. Uyuşturucu, alkol, dijital oyun, yasa dışı bahis ve kumar gibi bağımlılık türleriyle kapsamlı bir mücadele yürütürken, tütün kullanımına da öncelikli bir alan olarak önem veriyoruz. Mücadelemizin temel felsefesi, maliyeti yüksek ve başarı oranı sınırlı olan tedaviden ziyade, bağımlılığı başlamadan önlemektir. Bu mücadelemizin merkezine, ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiğimiz bu yılda, toplumumuzun çekirdeği olan aileyi koyuyoruz. Nihai başarı, mevcut koruyucu ve tedavi edici yaklaşımları bir bütün olarak, kararlılıkla yürütmemize bağlıdır. Bu mücadele sadece kurumların değil, 86 milyonun mücadelesidir" ifadelerini kullandı. (DHA)