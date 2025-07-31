DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulması planlanan ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komisyon fikrinin yeni olmadığını belirten Doğan, daha önce bu konuda öneriler sunduklarını hatırlattı.

Doğan, söz konusu komisyonun yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da benzer süreçlerde önemli roller üstlendiğini vurgulayarak, “Bu son derece olağan bir durum. Olağan olan bir başka husus da, komisyonun çoğulcu bir yapıya sahip olması ve bu ilkeye uygun şekilde çalışmasıdır. Meclis çatısı altında yer alan tüm siyasi görüşlerin komisyonda temsil edilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu bizim en başından beri hedeflediğimiz bir durumdu” ifadelerini kullandı.

"Tartışmalar maksatlı, kimse bizi inandıramaz"

Komisyonla ilgili kamuoyunda süren tartışmalara da değinen Doğan, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve yol haritasının netleşmediğini belirtti. Doğan, “Daha komisyonun ilk toplantısı yapılmamışken, üyeleri tam olarak belirlenmemişken, sanki komisyon farklı amaçlarla kuruluyormuş gibi bir algı yaratılması maksatlıdır. Bu tartışmalar, Türkiye'de yıllardır süregelen kutuplaşma ve öfke siyasetinin bir yansımasıdır. Kimse bu tartışmaların iyi niyetli olduğunu iddia edemez” dedi.

“Ciddiyet, sorumluluk ve cesaret gerekli”

Açıklamasında sürecin önemine dikkat çeken Doğan, “Bu tarihsel fırsatı kalıcı hale getirmenin temelinde ciddiyet, sorumluluk ve cesaret vardır. Konu yalnızca geçmişi ya da bugünü değil, geleceğimizi ilgilendiriyor. Masada yer almak; çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında söz sahibi olmak demektir” şeklinde konuştu.

DEM Parti olarak tüm toplumsal kesimlerin temsiliyetini önemsediklerini belirten Doğan, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, bu ülkede yaşayan tüm farklılıkların kendi kimlikleriyle ve özgünlükleriyle yer bulmalarını istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.