Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde düzenlenen faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Faaliyet kapsamında, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın envanterinde yer alan 82 farklı silah ve sistem sergilendi. Etkinliğin amacı, TSK’nın ateş gücünü ve caydırıcılığını göstermek, farklı kuvvetler arasındaki koordinasyonu artırmak ve personelin diğer kuvvetlerin envanterine ait sistemleri tanımasını sağlamak oldu.

Öğleden sonra başlayan atış faaliyetinde, sergilenen 82 silahtan 50’siyle atış gerçekleştirildi. Tel güdümlü dronlar, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Korkut Silah Sistemi, PUHU 2 dron, 105 mm BORAN obüsü ve 33 insansız hava aracından oluşan sürü dron gösterisi olmak üzere 6 yeni sistem ilk kez sahne aldı.

Faaliyet boyunca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen MPT-76 ve MPT-55 piyade tüfekleriyle birlikte BORA-12, KNT-76 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de denendi.

TSK, Ateş Serbest Faaliyeti ile yerli savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, hem milli silah sistemlerinin etkinliğini hem de Türkiye’nin caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu.