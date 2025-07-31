27 Temmuz’da etkili olan aşırı yağışlar sonucu Shagari, Yolde Pate ve Sabon Pegi bölgelerinde şiddetli seller meydana geldi. Adamawa Valisi Ahmadu Umaru Fintiri, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e ulaştığını duyurdu.

Kayıplar İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Vali Fintiri, çok sayıda kişinin ise hala kayıp olduğunu belirterek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Olayın ardından, selin etkilerini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla teknik bir komite kurulacağını açıkladı.

Uzmanlardan Uyarı: Sel Riski Devam Ediyor

Yerel yetkililer, sel felaketinin devam etme riskine karşı halkı dikkatli olmaya ve acil durum planlarına uymaya çağırdı.