Yetkililer, özellikle düşük kotlu bölgelerde çok sayıda evin ve iş yerinin sular altında kaldığını, bazı bölgelerde ulaşımın tamamen durduğunu bildirdi. Otoyollar ve köprülerin zarar gördüğü belirtilirken, kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen bazı bölgelere hâlâ ulaşım sağlanamıyor.

CNPC, sel felaketinin ardından bölgeye acil yardım ekipleri ve insani destek gönderildiğini duyurdu. Vatandaşlara, riskli bölgeleri terk etmeleri ve güvenli alanlara yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde yağışların devam edebileceğini belirterek yeni sel ve toprak kayması riskine dikkat çekti.