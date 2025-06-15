Olay, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Plastik üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler fabrikaya yayıldı. Alevlerin büyümesiyle birlikte fabrikanın hemen yanında bulunan özel hastanenin bazı bölümleri de yangından etkilendi.

Yangın sırasında gökyüzüne yükselen yoğun siyah dumanlar, İzmir’in birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, hastane binasında bulunan hastalar ve personel tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor. Olayda can kaybı yaşanmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.