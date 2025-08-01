Olay, Çökertme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir taksi şoförünün yolcu alması üzerine, bölgede bulunan özel turizm taşımacıları ile arasında tartışma başladı. Kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı.

Taksiciler Yolu Trafiğe Kapattı

Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda taksici, tepki göstermek için araçlarıyla caddeyi trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Devreye Girdi, Yol Açıldı

Polis, taksicileri ikna etmeye çalışsa da sonuç alınamadı. Bunun üzerine bölgeye gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, taksici temsilcileriyle görüşerek caddenin yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

Soruşturma Devam Ediyor

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Tarafların ifadeleri alınırken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.