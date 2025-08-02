Ankara’nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeni ile Polatlı- Yunak yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar ise sele kapıldı.

Akşam saatlerinde Polatlı ilçesinde sağanak etkili oldu. Polatlı- Yunak yolu, sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla çok sayıda araç mahsur kalırken, bazı araçlar ise sele kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem mahsur kalan araçlardaki kişileri kurtarmak hem de yol güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı.