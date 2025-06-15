Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 LGS kapsamında Bursa genelinde 40 bin 417 öğrenci sınav heyecanı yaşadı. 139 okul ve 2 bin 618 salonda yapılan sınavda 5 bin 800 öğretmen görev aldı, 810 polis ise okul çevresinde güvenliği sağladı.

Gemlik'te sınava gireceği Şehit Esat Akbaba Ortaokulu önüne gelen bir öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark edince büyük panik yaşadı. Durumu fark eden motosikletli trafik polisi zaman kaybetmeden öğrenciyi evine götürdü, kimliğini almasına yardım etti ve tekrar okula getirerek sınavına girmesini sağladı.

Dakikalarla yarışan bu insanlık örneği, çevrede bekleyen velilerden alkış aldı. Velilerden biri o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sınav stresiyle yarışan binlerce öğrencinin arasında yaşanan bu sıcak olay, sınav günü sadece bilgi değil, vicdanın da sınandığını gösterdi.