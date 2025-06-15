Aşırı sağcı politikacı Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun İran’ın nükleer tesislerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla devam ettireceğini belirtti.

Saldırılarda zarar gören bir binanın içinde konuşan Ben-Gvir, “Tanrı’nın yardımıyla, İsrail devleti bu mücadelede galip gelecek. İran’ın nükleer programına saldırmak zorundaydık ve bu operasyonlar devam edecek” dedi.

Ben-Gvir’in bu açıklamaları, bölgedeki gerilimin artmaya devam ettiğini gösterirken, İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.