Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından “Arka Sokaklar”, eylül ayında 20. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, yeni sezonda kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor.

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, “Arka Sokaklar”ın yeni sezonunda “Bozo” lakaplı Barış Bozoğlu karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Sportmen ve karizmatik özelliklere sahip bu polis karakteri, dizide önemli bir hikaye örgüsüyle yer alacak ve seyirciden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Dizinin çekimlerine 11 Ağustos’ta başlanması planlanırken, bu yeni transfer hem dizinin dinamiklerine taze bir soluk getirecek hem de heyecanı artıracak.