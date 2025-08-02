Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, frenleri boşalan kamyon devrildi. 34 EY 694 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet U., virajı alamayınca araç kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet U., araçta sıkıştıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.