Şişli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanların sağlığını korumak ve onların güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

MİKROÇİPLERLE KAYIT ALTINDALAR

Rehabilitasyon merkezinde, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, beslenme, bakım ve tedavileri uzman veteriner hekimler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca mikroçip yöntemiyle kayıt altına alınan hayvanların takibi yapılarak daha güvenli bir yaşam alanı oluşturuluyor.

329 SOKAK HAYVANI SAHİPLENDİRİLDİ

Hayvanların düzenli sağlık kontrolleri yapılırken, rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı veya hasta hayvanlar da iyileştirilerek tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan can dostlar için, sahiplenmek isteyen vatandaşlara sahiplendiriliyor. Bu yılın ilk 9 ayında toplam 329 sokak hayvanı sahiplendirildi.

2025 yılının ilk 9 ayında Şişli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalar ise şu şekilde:

“11 bin 138 hayvan muayene edildi ve tedavi gerektirenlerin bakımı yapıldı.

“3 bin 28 hayvan aşılandı.

“2 bin 663 hayvan kısırlaştırıldı.

“3 bin 902 hayvana mikroçip takılarak kayıt altına alındı.

“329 hayvan sahiplendirildi.”