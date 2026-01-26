Özbelsan Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntüleri kulübümüz tarafından detaylı şekilde incelenmiştir. Kulübümüz, hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda; ofsayt çizgisinin oyuncumuz Feyzi’nin dirseğinden çekildiği tespit edilmiş, bu durum pozisyonun değerlendirilmesi açısından ciddi bir tartışma doğurmuştur. Edindiğimiz bilgilere göre Merkez Hakem Kurulu söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlatmıştır. Kulübümüz, bu sürecin şeffaf ve objektif şekilde yürütülmesini önemsemekte olup gelişmelerin yakın takipçisi olacaktır.

Ayrıca, rakip takımın golünden hemen önce, kulübümüzün açık bir penaltı beklentisi bulunan bir pozisyon söz konusudur. Bu pozisyonun hakem tarafından VAR incelemesiyle değerlendirilmeden oyunun hızlı şekilde başlatılması; devamında gelişen atağın golle sonuçlanması, söz konusu golün oluşum sürecini doğrudan etkilemiştir. Bu yönüyle yalnızca sonuç değil, karar alma sürecinin işleyişi de tarafımızca sorgulanmaktadır.

Öte yandan, sezon başından bu yana takımımız aleyhine verilen ve maçların seyrini doğrudan etkileyen benzer nitelikteki kararların tekrar ediyor olması dikkat çekicidir. Daha önce de benzer mağduriyetler yaşamış bir kulüp olarak, bu durumun münferit hatalar kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

Bu kapsamda, ilgili pozisyonlara ait VAR kayıtlarının incelenmesini ve karar sürecine dair tüm aşamaların kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanmasını talep ediyoruz.

Adil rekabet ortamının korunması, sahadaki emeğin karşılık bulması ve Türk futboluna duyulan güvenin zedelenmemesi adına bu sürecin şeffaflıkla yürütülmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz."