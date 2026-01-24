Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlanyönetti.

Saat 20.00’de başlayan mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yaptı.

İlk yarıda karşılıklı goller

Ev sahibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahaya; Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Traore, Larsson, Barış Kalaycı ve Serginho 11’iyle çıktı.

Galatasaray ise Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile mücadele etti.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonun en erken golünü attı. Henüz 1’inci dakikada, Sallai’nin dokunuşu sonrası İlkay Gündoğan’ın topuk pasında topla buluşan Sara, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Fatih Karagümrük, 27’nci dakikada eşitliği sağladı. Balkovec’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Serginho’nun pasında topu alan Barış Kalaycı, düzgün bir vuruşla skoru 1-1 yaptı.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray farkı açtı

Galatasaray, 52’nci dakikada yeniden öne geçti. Sağ kanattan Sallai’nin ortasında iyi yükselen Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Sarı-kırmızılılar, 55’inci dakikada farkı ikiye çıkardı. İlkay Gündoğan’ın ortasında topu ceza sahasında kontrol eden Osimhen, sert vuruşuyla skoru 1-3 yaptı.

Fatih Karagümrük, 69’uncu dakikada gole yaklaştı. Tiago Çukur’un pasında Ahmet’in şutunda savunmadan seken top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.