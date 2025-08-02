DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle Ankara'daki parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, barış ve demokratik toplum çağrısına medyanın yeterli duyarlılığı göstermediğini ifade etti.

“Süreç Sadece Kürtlerin Meselesi Değil”

Bakırhan, Türkiye'de yürütülen tartışmaların yalnızca Kürt halkının gündemiymiş gibi yansıtıldığını belirterek, “Süreç sadece Kürtlerin yürüttüğü bir süreç değil. Kamuoyunda farklı tartışmalar yürütülüyor. Medyanın bir kısmı, ‘Ülke bölünüyor’ diyerek manşet atıyor, tehdit algısı yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

“Medya Algı Üretiyor, Barış Dili Kullanılmıyor”

Bazı medya organlarının değerlendirmeleri çarpıttığını belirten Bakırhan, “Üç sayfalık değerlendirmelerden iki kelimeyi cımbızlayıp, onların üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu durum bizi şaşırtıyor. Muhalif medya bile doğru bir duruş sergilemiyor. İktidar medyası ise savaş diliyle yayın yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Barışı Halklarla ve Emekçilerle İnşa Edeceğiz”

DEM Parti olarak barış ve demokrasi mücadelesini sürdürdüklerini vurgulayan Bakırhan, “Henüz barış ve demokratik toplum çağrısına uygun bir dil kullanılmıyor. Ancak biz bunu halklarla, emekçilerle birlikte aşmayı hedefliyoruz” dedi.