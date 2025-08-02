AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’den Suriye’ye ilk doğal gaz akışının başlamasını değerlendirerek, bu adımın Türkiye’nin bölgesel istikrar ve güvenlik açısından ne kadar güçlü bir vizyona sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Çelik, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yıllar önce ortaya koyduğu enerji politikaları, Türkiye’yi sadece bir geçiş güzergâhı değil, aynı zamanda enerji politiğinin merkez ülkesi haline getirmiştir” dedi.

“Doğal Gaz Hattı Türkiye'nin Bölgesel Gücünü Gözler Önüne Seriyor”

Muğla’da düzenlenen AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Türkiye ile Suriye arasında doğal gaz hattının hayata geçmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun somut bir sonucu olduğunu vurguladı.

Suriye’deki olayların başladığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform çağrısında bulunduğunu hatırlatan Çelik, “O dönem Esad yönetimi bu vizyonun kıymetini bilemedi. Ancak bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin barışçıl çözümler ve bölgesel iş birlikleri konusundaki kararlılığı net şekilde ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

“Türkiye, Suriye Halkının Yanında Durmaya Devam Ediyor”

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve Suriyelilerin kendi ülkelerini yönetmesi ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayan Çelik, Türkiye’nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu belirtti. Son dönemde yaşanan bazı provokasyonların arkasında İsrail’in olduğuna dair bulguların bulunduğunu da ifade etti.

“Azerbaycan Gazı Suriye'ye Ulaşacak, Sosyal Hayat Ayağa Kalkacak”

Azerbaycan’dan gelen gazın Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırılmasının, savaş nedeniyle yıkılan altyapının ve sosyal hayatın yeniden inşası açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, “Bu projeyle birlikte Türkiye’nin bölgesel barış ve kalkınma için ne kadar büyük bir kapasiteye sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

“Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölgeye İlham Kaynağı Olacaktır”

“Terörsüz Türkiye” vizyonunun gerçekleşmesinin, tüm bölgede barış ve iş birliğini güçlendireceğini belirten Çelik, terör örgütlerinin silah bırakması halinde kültürel ve ekonomik iş birliklerinin daha da gelişeceğini söyledi. Türkiye’nin bu konuda örnek bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Güvenliğin Yanı Sıra Ekonomik İş Birliği de Gelişiyor”

Suriye ile güvenlik alanında kurulan iş birliğinin yanı sıra ekonomik açılımların da sürdüğünü dile getiren Çelik, “Doğal gaz boru hattı, bu iş birliğinin somut bir örneğidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece güvenliğe değil, kapsamlı kalkınmaya dayalı bir yaklaşım hayata geçirilmektedir” açıklamasında bulundu.