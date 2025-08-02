Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Özcan Deniz, yeni sinema filmi "Son Yemek" için hazırlıklarını sürdürüyor. Hem senaryosunu kaleme alan hem de yönetmen koltuğuna oturacak olan Deniz, aynı zamanda filmin başrolünde de yer alacak.

Kadın Başrol Öykü Karayel Oldu

Uzun süredir merak edilen kadın başrol oyuncusu da netleşti. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, "Son Yemek" filminde Özcan Deniz'in partneri başarılı oyuncu Öykü Karayel olacak. Etkileyici oyunculuğu ve güçlü duruşuyla tanınan Karayel, projeye dahil olmasıyla heyecan yarattı.

Son Yemek Eylül Sonunda Sete Çıkıyor

Prime Video’nun orijinal içeriği olarak hazırlanan "Son Yemek", güçlü bir aşk hikâyesini sinemaseverlerle buluşturacak. İstanbul’da çekilecek olan film, eylül ayı sonunda sete çıkacak. Oyuncu kadrosu üzerindeki çalışmalar ise hâlâ devam ediyor.