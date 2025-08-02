“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” programlarının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, balayı dönüşünde memleketi Konya’ya uğradıktan sonra İstanbul’a dönüş yolculuğunda büyük bir aksilik yaşadı. Sosyal medya fenomeni olan Ezildi, uçakta karşılaştığı zorlu anları takipçileriyle paylaştı.

Uçakta Klima Sorunu: Sıcakta Saatlerce Beklediler

Konya’dan İstanbul’a gitmek üzere uçağa binen Kadir Ezildi, kalkış öncesi uçakta uzun süre bekletildiklerini ve içerideki sıcak havanın dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Klimaların çalışmaması nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirten Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir saattir uçağın içindeyiz. Bu sıcakta yandık, bittik. Klimalar da çalışmıyor” ifadelerine yer verdi.

Yolcular Uçaktan İndirildi, Sefer Gecikmeli Gerçekleşti

Teknik arıza nedeniyle uçakta yaşanan gecikmenin ardından yolcular geçici olarak uçaktan indirilerek havaalanı terminalinde bekletildi. Sorun giderildikten sonra yeniden uçağa alınan yolcular, İstanbul’a gecikmeli olarak ulaşabildi.

Ezildi’nin Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaşadığı olayı mizahi ve eleştirel bir dille anlatan Kadir Ezildi’nin paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri hem destek mesajları paylaştı hem de uçak içi konfor sorunlarına dikkat çekti.