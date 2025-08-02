Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusundaki açıklamalarına yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Destici, Özel’in ifadelerinin “en hafif tabiriyle haksızlık” olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye’deki milliyetçi ve maneviyatçı kesim her zaman Filistin’e sahip çıkmıştır” dedi.

Sivas'ta Doğal Ürünler Pazarı ve Tohum Dağıtım Töreni’ne Katıldı

Sivas Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde kurulan Doğal Ürünler ve Köy Pazarı’nın açılışına katılan Destici, pazarın hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen törende, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile birlikte 100 çiftçiye 10 ton yerli buğday tohumu dağıttı.

"Terörsüz Türkiye Süreci Devam Ediyor"

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, Türkiye'de terörün bittiğini belirterek, “Devletimiz, kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz terörü sona erdirdi. Bugün Hakkari, Van, Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Cudi’de terör unsuru kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede net bir duruş sergilediklerini vurgulayan BBP lideri, “Terör örgütlerine, elebaşlarına ve onları destekleyen emperyalist güçlere güvenmiyoruz. Ancak Meclis'in çoğunluğu bir karar almışsa, bunu takip ederiz; fakat uyarılarımızı da yapmaya devam ederiz” dedi.

"Türkiye, Filistin’e En Çok Sahip Çıkan Ülkedir"

CHP lideri Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin hassasiyeti hakkındaki açıklamaları sorulan Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’in sözleri, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na yönelik bir haksızlıktır. Türkiye’de sağduyu sahibi milliyetçi ve maneviyatçı kesim her zaman Filistin’e, Doğu Türkistan’a, Myanmar’daki Müslümanlara sahip çıkmıştır. Gazze’de soykırıma uğrayan, açlığa mahkum edilen halka en çok sahip çıkan ülke Türkiye olmuştur. Özgür Bey bu açıklamayı, CHP’nin Hamas’ı terör örgütü ilan eden geçmiş söylemlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle yapmış olabilir.”

“İsrail Konvoylara Saldırırsa İslam Ülkeleri Karşılık Vermelidir”

Gazze’deki insani krize de değinen BBP Genel Başkanı, İsrail’in İslam ülkelerinin ortak yardım konvoylarına saldırması halinde, bu ülkelerin topyekûn karşılık verme hakkı olduğunu söyledi. Destici, “Eğer bu saldırı gerçekleşirse, İslam ülkeleri karşılık vermelidir. Üçüncü dünya savaşı çıkacakmış, çıksın! İnsanlar açlıktan öleceğine, çocuklar ölüme mahkum edileceğine gerekirse kıyamet kopsun” şeklinde konuştu.

Toplu Sözleşme Memnuniyeti

Destici, kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.