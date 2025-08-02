Festival, tarihî İçan Kala kompleksi ve Arda Hive kültür alanında gerçekleştirilecek. Harezm ili yönetimi ve Devlet Turizm Komitesi tarafından organize edilen festival, ünlü Harezm kavunlarını tanıtarak bölgesel kimlik ve agroturizmin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bölgenin dört bir yanından çiftçiler, geleneksel desenlerle süslenmiş stantlarda onlarca farklı kavun çeşitlerini sunacaklar (geçen sene yaklaşık 125'e yakın kavun çeşidi sergilenmişti).

Festival yalnızca çeşitli meyve ve sebze, kavun ve karpuz sergisi değil; aynı zamanda kukla gösterileri, folklor müziği, ulusal kostüm defileleri ve Harezm ekmeği ile beraber, diğer bölgeye özgü yemeklerin tanıtıldığı gastronomi sergilerini de kapsıyor.

Zanaatkârlar ipek dokuma, çömlekçilik gibi el sanatları üzerine atölyeler düzenleyerek ziyaretçilere Özbek mirası ve geleneklerini bizzat deneyimleme fırsatı sunacaklar.

8–9 Ağustos’ta İçan Kala’da, 10 Ağustos akşamında ise Arda Hive’de yerli ve yabancı sanatçıların katılımlarıyla gerçekleştirilecek açık hava konserleriyle festival son bulacak.

Festival artık Hive’nin kültürel takviminin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. 2024 yılında etkinlik, yaklaşık 30.000 yabancı ve 400.000 yerli turisti kendine çekmişti.