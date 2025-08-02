Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimine dair yaptığı açıklamayla gündem yarattı.

Uraloğlu, konuşmasında “Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027’de olacak” ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda seçimlerin 2028 yılında yapılması beklenirken, Uraloğlu’nun 2027 tarihini işaret etmesi erken seçim iddialarını yeniden alevlendirdi.

Bakanın bu çıkışı kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, siyasette seçim takvimine dair tartışmaların yeniden başlayacağı tahmin ediliyor. Uraloğlu’nun sözlerine ilişkin henüz Cumhurbaşkanlığı’ndan ya da AK Parti yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi.