Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser’in babası Abdurrahman Eser’in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Eser’in başından tabancayla vurulmuş halde, hayatını kaybettiğini belirledi. Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, “Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser’in kıymetli babası Abdurrahman Eser’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Eser'in bir süredir maddi sorunlar yaşadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.